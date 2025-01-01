Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Peggy's Diner", Halbe
44 Min.Ab 6
Heute heißt es Frauenpower pur! Die rothaarige Rakete Peggy Cummings bietet in ihrem "Peggy's Diner" die typische Diner Küche aus den USA an. Doch nach TK-Ware und Convenience-Produkten können die Konkurrenz und Mike Süsser hier lange suchen - die gelernte Köchin legt auch bei den vermeintlich einfachen Gerichten auf Handwerk und frische Zutaten Wert. Wird das Konzept aufgehen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen