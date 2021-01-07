"Lausebengel": Berliner Klassiker mal anders!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.01.2021: "Lausebengel": Berliner Klassiker mal anders!
44 Min.Folge vom 07.01.2021Ab 12
Als charmanter Gastgeber will Janosch Thomsen im Restaurant "Lausebengel" an den Start gehen. Janosch ist in Kreuzberg aufgewachsen und kennt seine "Hood" in- und auswendig. Er weiß genau, was hier gut funktioniert und was nicht. Im "Lausebengel" werden klassische Gerichte modern interpretiert - Kreuzberg-Style versteht sich!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen