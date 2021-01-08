Finale mit Berliner Küche im "Dicke Paula"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.01.2021: Finale mit Berliner Küche im "Dicke Paula"
45 Min.Folge vom 08.01.2021Ab 12
Gina Kahl-Reißner ist ein richtiges Original! In Ost-Berlin aufgewachsen und mit Berliner Schnauze gesegnet, geht Gina in den Wettkampf. Das Lokal ist urig und hat einen ganz besonderen Charme. Dazu gibt es Berliner Küche wie damals bei Oma. Ein Finale, wie man es sich in der Hauptstadt nur wünschen kann.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen