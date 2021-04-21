In "Paula's Wirtshaus" gibts süddeutsche KücheJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.04.2021: In "Paula's Wirtshaus" gibts süddeutsche Küche
44 Min.Folge vom 21.04.2021Ab 6
Wochenmitte in der Hansestadt! Heute ist geballte Frauenpower angesagt, denn es geht zu Sabine "Maya" Roth in "Paula's Wirtshaus". Gepaart mit ihrer sympathischen Hamburger Klappe dreht sich hier alles um das Beste aus der süddeutschen Küche. Vollgas ist angesagt, denn die Mitstreiter werden ganz genau hinschauen!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen