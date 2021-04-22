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Das "Wilhelms im Wälderhaus" setzt auf Nachhaltigkeit

Kabel EinsFolge vom 22.04.2021
Das "Wilhelms im Wälderhaus" setzt auf Nachhaltigkeit

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Folge vom 22.04.2021: Das "Wilhelms im Wälderhaus" setzt auf Nachhaltigkeit

44 Min.Folge vom 22.04.2021Ab 6

Nachhaltigkeit ist das Steckenpferd des heutigen Gastgebers Thomas Wahnschaffe. In seinem architektonisch einmaligen "Wilhelms im Wälderhaus" wird regionale Küche mit den besten Produkten aus maximal 100 km Umkreis kredenzt - ein vielversprechendes Statement. Ob das zum Sieg ausreicht?

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