Das "Hotel Grüner Baum" bietet schwäbische SpezialitätenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 27.04.2021: Das "Hotel Grüner Baum" bietet schwäbische Spezialitäten
44 Min.Folge vom 27.04.2021Ab 6
Im gastronomischen Wettstreit geht es heute im "Hotel Grüner Baum" in Bad Waldsee weiter. Küchenmeister Berthold Schmidinger und sein Team wollen mit regionaler sowie internationaler Kochkunst ordentlich Punkte abräumen. Der Familienbetrieb kann sich schließlich auf Tradition berufen! Doch werden sie den kritischen Kollegen und dem Profikoch gerecht?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen