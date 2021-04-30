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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das "Neuhof am See" ist ein Gourmetrestaurant

Kabel EinsFolge vom 30.04.2021
Das "Neuhof am See" ist ein Gourmetrestaurant

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Folge vom 30.04.2021: Das "Neuhof am See" ist ein Gourmetrestaurant

44 Min.Folge vom 30.04.2021Ab 6

Am Finaltag nimmt der entspannte, aber perfektionistische Küchenchef Hendrik Ketter mit dem Lokal "Neuhof am See" volle Fahrt auf, den Wochensieg für sich zu verbuchen! Im Aussiedlerhof in Gundelfingen an der Donau heißt man im Gourmetrestaurant mit gehobener Küche vom Motorradfahrer bis zum Champagnerliebhaber jedermann gerne willkommen. Kann Hendrik heute den Sieg einfahren?

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