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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Düsseldorfer Klassiker im "Fleckenstein's Meat Food Deli Wine"

Kabel EinsFolge vom 11.01.2021
Düsseldorfer Klassiker im "Fleckenstein's Meat Food Deli Wine"

Düsseldorfer Klassiker im "Fleckenstein's Meat Food Deli Wine"Jetzt kostenlos streamen

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Folge vom 11.01.2021: Düsseldorfer Klassiker im "Fleckenstein's Meat Food Deli Wine"

44 Min.Folge vom 11.01.2021Ab 6

Auftakt zur großen Lokalschlacht um den goldenen Teller in Düsseldorf und Umgebung! Heute geht's nach Düsseldorf-Pempelfort in den ersten Bezirk. Quereinsteiger und Küchenchef Marcus Fleckenstein begrüßt die Gäste hier in seinem Restaurant und Feinkostgeschäft "Fleckenstein's". Marcus legt die Messlatte hoch und ist davon überzeugt, dass er die heutigen Erwartungen seiner Konkurrenz und des Profis Mike Süsser übertrifft und sich den goldenen Teller in sein Lokal holt.

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