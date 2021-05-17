Wochenauftakt in der "Klosterwirtschaft Karlshuld"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 17.05.2021: Wochenauftakt in der "Klosterwirtschaft Karlshuld"
44 Min.Folge vom 17.05.2021Ab 6
Den Wochenanfang in Ingolstadt und Umgebung macht der langjährige Gastronom Jürgen Meier mit seiner "Klosterwirtschaft Karlshuld" aus dem 18. Jahrhundert, die alles andere als eine altbackene Wirtschaft sein möchte. Mit regionalen Speisen wird der Kampf um den goldenen Teller eröffnet! Kann der Wochenerste ihn schon für sich entscheiden?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen