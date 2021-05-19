"Zum Kuchlbauer Ingolstadt": Inga im WettkampfJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 19.05.2021: "Zum Kuchlbauer Ingolstadt": Inga im Wettkampf
44 Min.Folge vom 19.05.2021Ab 6
Zum Bergfest lädt Inga Weise die Konkurrenz ins bayerische Brauereilokal "Zum Kuchlbauer Ingolstadt" im Herzen der Großstadt - seit 35 Jahren eine Institution! In den letzten Tagen mauserte sie sich zur Kritikerin der Runde. Heute muss sie selbst ran und mit bodenständiger Küche und rustikalem Ambiente ordentlich Punkte einfahren. Kann sie sich einen Platz auf dem Siegertreppchen sichern?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen