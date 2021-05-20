Marco's Ingolstadt: Italien neu gedachtJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 20.05.2021: Marco's Ingolstadt: Italien neu gedacht
44 Min.Folge vom 20.05.2021Ab 6
Den klassischen Italiener sucht man im "Marco's Ingolstadt" vergeblich! Der jüngste Gastronom der Runde, der 25-jährige Marco Auernhammer, will heute nicht nur mit exklusivem Ambiente, sondern auch mit gehoben italienischer Kulinarik begeistern. Ob er damit den Wettkampf um den goldenen Teller für sich entscheidet?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen