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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Campingplatz Johannisberg - Relaxen ist angesagt!

Kabel EinsFolge vom 25.05.2021
Campingplatz Johannisberg - Relaxen ist angesagt!

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Folge vom 25.05.2021: Campingplatz Johannisberg - Relaxen ist angesagt!

44 Min.Folge vom 25.05.2021Ab 12

Marcus und Thorge machen in dieser Woche den Auftakt des Camping-Spezials - und zwar auf der herrlichen Sonneninsel Fehmarn. Seit einem Jahr ist das junge Gespann hier am Start und will Mike Süsser samt Mitstreitern in allen fünf Kategorien überzeugen. Service, Übernachtung, Sauberkeit, Aktivitäten und natürlich die Gastronomie sind entscheidend, um den goldenen Teller nach Fehmarn zu holen. Ob ihnen das gelingt?

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