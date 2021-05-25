Campingplatz Johannisberg - Relaxen ist angesagt!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.05.2021: Campingplatz Johannisberg - Relaxen ist angesagt!
44 Min.Folge vom 25.05.2021Ab 12
Marcus und Thorge machen in dieser Woche den Auftakt des Camping-Spezials - und zwar auf der herrlichen Sonneninsel Fehmarn. Seit einem Jahr ist das junge Gespann hier am Start und will Mike Süsser samt Mitstreitern in allen fünf Kategorien überzeugen. Service, Übernachtung, Sauberkeit, Aktivitäten und natürlich die Gastronomie sind entscheidend, um den goldenen Teller nach Fehmarn zu holen. Ob ihnen das gelingt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen