Wie bei Oma im "Buschhausen am Aaper Wald"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 12.01.2021: Wie bei Oma im "Buschhausen am Aaper Wald"
44 Min.Folge vom 12.01.2021Ab 6
"Küche wie bei Oma" bietet der gebürtige Bosnier und heutiger Gastgeber Ermin Hadzovic in Düsseldorf-Rath an. Doch wer hier mit Gerichten aus Ermins Heimat rechnet, liegt falsch. Der gelernte Koch setzt auf deutsche Hausfrauen-Klassiker wie Rouladen, Königsberger Klopse und Co. Mit ordentlicher Balkanmentalität steht der Chef hier noch selbst hinterm Herd. Direkt am Aaper Wald gelegen, vergisst man hier schnell den Trubel der Düsseldorfer Innenstadt. Doch reicht das aus?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
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