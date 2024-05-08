Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 08.05.2024
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 08.05.2024: Natur pur im "Eiderhafen Lexfähre"

44 Min.Folge vom 08.05.2024Ab 12

Der Campingplatz von Heinke und Thomas besteht seit über 50 Jahren. Dauercamper genießen hier die traumhafte Lage direkt am Fluss mit eigenem Steg. Mike Süsser ist natürlich besonders auf Thomas als gelernten Koch gespannt, der hier den Laden voller Elan schmeißt. Kann der kleinste Platz der Woche große Punkte mitnehmen?

