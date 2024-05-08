Natur pur im "Eiderhafen Lexfähre"Jetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.05.2024: Natur pur im "Eiderhafen Lexfähre"
44 Min.Folge vom 08.05.2024Ab 12
Der Campingplatz von Heinke und Thomas besteht seit über 50 Jahren. Dauercamper genießen hier die traumhafte Lage direkt am Fluss mit eigenem Steg. Mike Süsser ist natürlich besonders auf Thomas als gelernten Koch gespannt, der hier den Laden voller Elan schmeißt. Kann der kleinste Platz der Woche große Punkte mitnehmen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins