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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Der "Campingplatz meerGrün" hat eine tolle Bar

Kabel EinsFolge vom 28.05.2021
Der "Campingplatz meerGrün" hat eine tolle Bar

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 28.05.2021: Der "Campingplatz meerGrün" hat eine tolle Bar

44 Min.Folge vom 28.05.2021Ab 12

Mike Süsser macht sich heute auf den Weg Richtung St. Peter Ording. Hier im Ort Tating wartet Gastgeber John auf den Profi und seine Konkurrenz. Der Fünf-Sterne-Campingplatz ist besonders für Familien und Kinder ein Urlaubshighlight und auch die außergewöhnliche Gastronomie wird beim einen oder anderen für Erstaunen sorgen. Heute wird sich entscheiden, wer als Sieger vom Platz geht.

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