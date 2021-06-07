"Hilde's Futterhäuschen" ist eine klassische PommesbudeJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 07.06.2021: "Hilde's Futterhäuschen" ist eine klassische Pommesbude
44 Min.Folge vom 07.06.2021Ab 6
Diese Woche geht es um den besten Biker-Treff in der Eifel. Mike Süsser startet in Stadtkyll und besucht "Hilde's Futterhäuschen". Quereinsteiger Christian Korres bietet hier neben Frikadellen auch Kartoffelsalat und Frittiertes an. Kann er damit gegen seine harte Konkurrenz bestehen?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen