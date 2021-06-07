Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Hilde's Futterhäuschen" ist eine klassische Pommesbude

Kabel EinsFolge vom 07.06.2021
"Hilde's Futterhäuschen" ist eine klassische Pommesbude

"Hilde's Futterhäuschen" ist eine klassische PommesbudeJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 07.06.2021: "Hilde's Futterhäuschen" ist eine klassische Pommesbude

44 Min.Folge vom 07.06.2021Ab 6

Diese Woche geht es um den besten Biker-Treff in der Eifel. Mike Süsser startet in Stadtkyll und besucht "Hilde's Futterhäuschen". Quereinsteiger Christian Korres bietet hier neben Frikadellen auch Kartoffelsalat und Frittiertes an. Kann er damit gegen seine harte Konkurrenz bestehen?

Alle verfügbaren Folgen