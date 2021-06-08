Das "Haus Diefenbach" ist eine Pension mit RestaurantJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 08.06.2021: Das "Haus Diefenbach" ist eine Pension mit Restaurant
44 Min.Folge vom 08.06.2021Ab 6
Im beschaulichen Heimbach ist Mike Süsser zu Gast beim gelernten Koch und Jäger Tobias Bongartz. In seinem "Haus Diefenbach" gibt es gutbürgerliche Küche, die nicht nur Biker anzieht. Aber kann er auch im Vergleich mit seinen Mitbewerbern die höchste Punktzahl einfahren?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen