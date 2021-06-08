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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das "Haus Diefenbach" ist eine Pension mit Restaurant

Kabel EinsFolge vom 08.06.2021
Das "Haus Diefenbach" ist eine Pension mit Restaurant

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Folge vom 08.06.2021: Das "Haus Diefenbach" ist eine Pension mit Restaurant

44 Min.Folge vom 08.06.2021Ab 6

Im beschaulichen Heimbach ist Mike Süsser zu Gast beim gelernten Koch und Jäger Tobias Bongartz. In seinem "Haus Diefenbach" gibt es gutbürgerliche Küche, die nicht nur Biker anzieht. Aber kann er auch im Vergleich mit seinen Mitbewerbern die höchste Punktzahl einfahren?

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