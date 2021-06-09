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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Waldschänke Killewittchen": Gutbürgerliche deutsche Küche

Kabel EinsFolge vom 09.06.2021
"Waldschänke Killewittchen": Gutbürgerliche deutsche Küche

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Folge vom 09.06.2021: "Waldschänke Killewittchen": Gutbürgerliche deutsche Küche

44 Min.Folge vom 09.06.2021Ab 6

In Eschweiler betreibt Karina die "Waldschänke Killewitchen". Sie geht diese Woche als einzige Frau ins Rennen um den besten Biker-Treff in der Eifel. Mike Süsser verschafft sich einen Eindruck von Karinas vorwiegend deutscher Küche. Kann sie den Profi mit ihrem Konzept überzeugen?

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