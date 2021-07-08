Im "Méridas" sollen die Gäste Gastronomie erlebenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 08.07.2021: Im "Méridas" sollen die Gäste Gastronomie erleben
44 Min.Folge vom 08.07.2021Ab 6
Heute geht es für die vier Gastronomen und Mike Süsser zum Steak-Experten. Peter Oschatz ist Gastronom durch und durch. Mit seinem "Méridas" hat sich der motivierte und lebenslustige Gastgeber seinen persönlichen Traum erfüllt. Der gelernte Restaurantfachmann will mit gutem Fleisch ordentlich Punkte abgreifen - schließlich ruft der goldene Teller!
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen