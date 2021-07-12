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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das "Moarwirt" bietet Bio-Essen aus der Region

Kabel EinsFolge vom 12.07.2021
Das "Moarwirt" bietet Bio-Essen aus der Region

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Folge vom 12.07.2021: Das "Moarwirt" bietet Bio-Essen aus der Region

44 Min.Folge vom 12.07.2021Ab 6

Den Wochenauftakt am Tegernsee macht Sebastian mit seinem Restaurant "Moarwirt" in Dietramszell. Mit regionaler Frische und echter Handarbeit möchte der gelernte Koch ordentlich punkten. Profikoch Mike Süsser und die vier Mitstreiter*innen werden ganz genau hinschauen.

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