Das "Moarwirt" bietet Bio-Essen aus der RegionJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 12.07.2021: Das "Moarwirt" bietet Bio-Essen aus der Region
44 Min.Folge vom 12.07.2021Ab 6
Den Wochenauftakt am Tegernsee macht Sebastian mit seinem Restaurant "Moarwirt" in Dietramszell. Mit regionaler Frische und echter Handarbeit möchte der gelernte Koch ordentlich punkten. Profikoch Mike Süsser und die vier Mitstreiter*innen werden ganz genau hinschauen.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen