In der "Ostiner Stub'n" gibt es ein Euro-Asia-MenüJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 13.07.2021: In der "Ostiner Stub'n" gibt es ein Euro-Asia-Menü
44 Min.Folge vom 13.07.2021Ab 6
An Tag 2 am Tegernsee sind wir in Ostin. Hier befindet sich die "Ostiner Stub'n". Inhaber Frank ist leidenschaftlicher Koch. Er liebt die Landhausküche genauso wie die moderne europäische und die asiatische Küche. Wird dieses Konzept punkten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen