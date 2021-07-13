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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

In der "Ostiner Stub'n" gibt es ein Euro-Asia-Menü

Kabel EinsFolge vom 13.07.2021
In der "Ostiner Stub'n" gibt es ein Euro-Asia-Menü

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 13.07.2021: In der "Ostiner Stub'n" gibt es ein Euro-Asia-Menü

44 Min.Folge vom 13.07.2021Ab 6

An Tag 2 am Tegernsee sind wir in Ostin. Hier befindet sich die "Ostiner Stub'n". Inhaber Frank ist leidenschaftlicher Koch. Er liebt die Landhausküche genauso wie die moderne europäische und die asiatische Küche. Wird dieses Konzept punkten?

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