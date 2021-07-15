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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Mexikanische Küche im "La Llorona"

Kabel EinsFolge vom 15.07.2021
Mexikanische Küche im "La Llorona"

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Folge vom 15.07.2021: Mexikanische Küche im "La Llorona"

44 Min.Folge vom 15.07.2021Ab 6

Jürgen will mit seinem Restaurant "La Llorona" die mexikanische Küche nach Oberbayern bringen. Sein Koch Giovanni legt hohen Wert auf eine frische und authentische Zubereitung der Gerichte. Fertigprodukte haben in seinem Reich nichts verloren.

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