Mexikanische Küche im "La Llorona"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 15.07.2021: Mexikanische Küche im "La Llorona"
44 Min.Folge vom 15.07.2021Ab 6
Jürgen will mit seinem Restaurant "La Llorona" die mexikanische Küche nach Oberbayern bringen. Sein Koch Giovanni legt hohen Wert auf eine frische und authentische Zubereitung der Gerichte. Fertigprodukte haben in seinem Reich nichts verloren.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen