Hoffentlich geht keiner baden im "Loretta am Wannsee"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 19.07.2021: Hoffentlich geht keiner baden im "Loretta am Wannsee"
44 Min.Folge vom 19.07.2021Ab 6
Die Berlinwoche startet im Loretta am Wannsee. Der schöne See bietet eine tolle Location, hoffentlich geht hier keiner baden wenn es um die Punkte geht. Hagelt es heute viel Kritik?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen