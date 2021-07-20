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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das "Keramikos" interpretiert griechische Klassiker neu

Kabel EinsFolge vom 20.07.2021
Das "Keramikos" interpretiert griechische Klassiker neu

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Folge vom 20.07.2021: Das "Keramikos" interpretiert griechische Klassiker neu

44 Min.Folge vom 20.07.2021Ab 6

Das Restaurant "Keramikos" interpretiert traditionelle griechische Klassiker neu. Inhaber Panos will alten Rezepten einen modernen Touch geben. In der Küche hat hauptsächlich seine Mama das Sagen. Können Mutter und Sohn die Konkurrenz überzeugen?

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