Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Bei "Gallo's Kitchen & Friends" gibts Pizza, Pasta und Burger

Kabel EinsFolge vom 26.07.2021
Bei "Gallo's Kitchen & Friends" gibts Pizza, Pasta und Burger

Bei "Gallo's Kitchen & Friends" gibts Pizza, Pasta und BurgerJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 26.07.2021: Bei "Gallo's Kitchen & Friends" gibts Pizza, Pasta und Burger

44 Min.Folge vom 26.07.2021Ab 6

Zum Wochenstart im Weserbergland geht es für Mike Süsser nach Holzminden ins "Gallo's Kitchen & Friends". Was einst ein traditionell italienisches Restaurant war, hat der Gastgeber und Küchenchef Fabio heute komplett umgekrempelt. Gekocht wird hier nur das, worauf er Lust hat: Burger, Pizza, Spareribs - eben alles, was das Gästeherz begehrt.

Alle verfügbaren Folgen