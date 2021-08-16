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Die "Heimliche Liebe" ist Grillhütte und Wirtshaus zugleich

Kabel EinsFolge vom 16.08.2021
Die "Heimliche Liebe" ist Grillhütte und Wirtshaus zugleich

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Folge vom 16.08.2021: Die "Heimliche Liebe" ist Grillhütte und Wirtshaus zugleich

44 Min.Folge vom 16.08.2021Ab 6

Den Wochenauftakt in Essen machen Stefan und seine "Heimliche Liebe"! Neben einer fantastischen Aussicht gibt es hier auch etwas Leckeres zu essen. Profikoch Mike Süsser kann sich hier auf echtes, unter Garantie mit Liebe gemachtes Handwerk, freuen. Der Essener Kampf um den Goldenen Teller ist eröffnet!

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