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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

B wie Burger - in der "D.Bar" dreht sich alles um saftige Patties

Kabel EinsFolge vom 17.08.2021
B wie Burger - in der "D.Bar" dreht sich alles um saftige Patties

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 17.08.2021: B wie Burger - in der "D.Bar" dreht sich alles um saftige Patties

44 Min.Folge vom 17.08.2021Ab 6

Bei Gastgeber Oliver "Olli" ist jeden Tag Burgertag! In seinem Konzept liegt der Fokus nämlich auf saftigen Patties. Seine Konkurrenten können sich sicher auf einen gemütlichen Abend bei Olli freuen, aber reicht das Gesamtpaket für die volle Punktzahl?

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