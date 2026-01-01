Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 13.01.2026

Am Dienstag geht es nach Kempten, in die Heimatstadt von Profi-Koch Christian Henze, ins „La Strada“. Das Restaurant steht für italienisch-mediterrane Küche auf hohem Niveau, edles Ambiente und höchste Qualitätsansprüche – echtes „La Dolce Vita“ im Allgäu. Inhaber Claudio, ein guter Freund von Christian Henze, sorgt hier für herzlichen Service. Damit muss er den Profi diese Woche nicht nur überzeugen, sondern auch seine Konkurrenten beeindrucken.

