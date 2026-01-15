Klassisch-französische Köstlichkeiten im "Petit Plaisir"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.01.2026: Klassisch-französische Köstlichkeiten im "Petit Plaisir"
45 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Am Donnerstag geht es nach Bad Wörishofen ins „Petit Plaisir“ zu Fabian. Das Restaurant befindet sich im Hotel „Der Sonnenhof“ und steht für klassisch-französische Küche, ruhiges Ambiente und elegante Servicekultur. Küchenchef Fabian setzt auf präzise Handwerksküche, klare Aromen und saisonale Zutaten. Als großer Frankreich-Fan lebt er seine Leidenschaft für Land, Kultur und Küche. Kann er damit auch die Konkurrenz überzeugen?
