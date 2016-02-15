Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Falafel made in Berlin: Wer kann es am besten?

Kabel Eins
Folge vom 15.02.2016
Falafel made in Berlin: Wer kann es am besten?

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 15.02.2016: Falafel made in Berlin: Wer kann es am besten?

44 Min.Folge vom 15.02.2016Ab 6

Heute wird es orientalisch in Berlin! Unsere Juroren begeben sich auf die Suche nach der besten Falafel und besuchen dafür drei Gastronomen, die davon überzeugt sind, diese auf den Tisch zu bringen. Es treten an: Das israelische Restaurant "Feinberg's", das Team vom modernen Imbiss "La Corniche" und der außergewöhnliche Foodtruck in Berlin Wedding "Falafel Dream 2010". Welche Falafel kann den hohen Ansprüchen unserer Fachjury und Starkoch Andreas C. Studer genügen?

