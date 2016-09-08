Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Italien vs. Griechenland vs. Metzger – wer macht Hamburgs bestes Kotelett?

Kabel Eins
Folge vom 08.09.2016
Italien vs. Griechenland vs. Metzger – wer macht Hamburgs bestes Kotelett?

Italien vs. Griechenland vs. Metzger – wer macht Hamburgs bestes Kotelett?Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 08.09.2016: Italien vs. Griechenland vs. Metzger – wer macht Hamburgs bestes Kotelett?

45 Min.Folge vom 08.09.2016Ab 6

Heute sucht der Fernsehkoch Mike Süsser gemeinsam mit seinen beiden Juroren Sandra Roggow und Ralf Kettnaker nach dem besten Kotelett Hamburgs. Wird die italienische Variante vom "Ristorante Piceno" gegen das griechische Lammkotelett des Restaurants "Panorama" bestehen oder wird die ausgefallene Kreation des Metzgers "Die Feinschmecker" bei den Juroren am meisten punkten?

