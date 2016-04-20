Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eisbein in Berlin soll es heute für Andreas Studer sein

Kabel EinsFolge vom 20.04.2016
Folge vom 20.04.2016: Eisbein in Berlin soll es heute für Andreas Studer sein

45 Min.Folge vom 20.04.2016Ab 6

Heute sucht der Fernsehkoch Andreas C. Studer gemeinsam mit seiner Fachjury Stefanie Hofeditz und Wolfgang "Filipp" de Filippo nach dem besten Eisbein Berlins. Wird das bayrische Lokal "Hax'nhaus" mit seiner traditionellen Zubereitung gegen die moderne Eisbeinkreation des "Restaurant Pascal" punkten? Oder wird sich das "Restaurant-Café Ephraim's" gegen seine Konkurrenten durchsetzen?

