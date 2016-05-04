Schnitzeljagd in Hamburg: Welche Panade mundet Milke am meisten?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 04.05.2016: Schnitzeljagd in Hamburg: Welche Panade mundet Milke am meisten?
45 Min.Folge vom 04.05.2016Ab 6
Auf, auf zur Schnitzeljagd! Das ist das heutige Motto von Mike Süsser und seiner Jury. Denn das Team sucht in Hamburg nicht nur irgendein Schnitzel, sondern das beste der Stadt! Auf der Jagd wird Mike das "Laufauf" besuchen, im "Stadtcafé Ottensen" einkehren und in "Heinsen's Ellerbek" gastieren um zu erfahren, wo der Siegerteller dieses Mal ein neues Zuhause finden wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins