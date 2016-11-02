Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 02.11.2016: Heute: Pilzgericht
44 Min.Folge vom 02.11.2016Ab 6
Kaum eine Zutat bietet ähnlich viele kulinarische Varianten, wie die zahlreichen Pilzvariationen Mitteleuropas. In Düsseldorf machen sich Mike Süsser und sein Jury-Team nun auf den Weg, das beste Pilzgericht der Stadt zu finden. Im "Le Bouchon" werden ihnen französische Köstlichkeiten präsentiert. Das "Hotel & Restaurant Decker" bietet klassische deutsche Küche, während im "Amano Verde" kreative, vegetarische Gerichte auf den Teller kommen.
