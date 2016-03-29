Die beste Weißwurst Münchens?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 29.03.2016: Die beste Weißwurst Münchens?
44 Min.Folge vom 29.03.2016Ab 6
Heute geht es sprichwörtlich um die Wurst. Wer hat die beste Weißwurst in München? Ins Rennen gehen das "Café Katzentempel", das "Wirtshaus Huberwirt" und das "Gasthaus Hinterberger". Wer kann den Fernsehkoch Martin Baudrexel und seine Juroren Katja Mutschelknaus und Carsten Höppner überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins