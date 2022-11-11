Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Mann kann

Wer ist der beste Kletter-Maxe?

SAT.1Staffel 2022Folge 15vom 11.11.2022
Wer ist der beste Kletter-Maxe?

Wer ist der beste Kletter-Maxe?

Mein Mann kann

Folge 15: Wer ist der beste Kletter-Maxe?

43 Min.Folge vom 11.11.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Lydia (62) und Jörg (63), Kimberley (28) und Maik (33) sowie Anna (38) und Oliver (42).

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

