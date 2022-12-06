Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2022Folge 22vom 06.12.2022
Folge 22: Es zwickt und kneift: Wäscheklammern im Gesicht

43 Min.Folge vom 06.12.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Nina (34) und Sven (40), Vanessa (31) und Anton (31) sowie Melanie (50) und Gerd (59).

SAT.1
