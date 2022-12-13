Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Mann kann

Shake it Baby! Zuckersüße Aufgabe für André

SAT.1Staffel 2022Folge 26vom 13.12.2022
Shake it Baby! Zuckersüße Aufgabe für André

Shake it Baby! Zuckersüße Aufgabe für AndréJetzt kostenlos streamen

Mein Mann kann

Folge 26: Shake it Baby! Zuckersüße Aufgabe für André

43 Min.Folge vom 13.12.2022Ab 12

Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Ginger (41) und Thorsten (45), Uta (35) und André (34) sowie Julissa (26) und Adrian (31).

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann kann
SAT.1
Mein Mann kann

Mein Mann kann

Alle 3 Staffeln und Folgen