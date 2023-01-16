Zum Inhalt springenBarrierefrei
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Simone (40) und Jens (34), Yade (23) und Paul (22) sowie Adriana (41) und Robert (46).

