Wer springt rückwärts eine Runde vorwärts?Jetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 53: Wer springt rückwärts eine Runde vorwärts?
43 Min.Folge vom 07.02.2023Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute treten an: Charline (29) und Mathias (34), Ronja (33) und Kevin (35) sowie Veronica (33) und Atha (40).
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Mann kann
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1