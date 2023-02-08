Sag es durch die BlumeJetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 54: Sag es durch die Blume
43 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 12
Drei Pärchen zocken in fünf Runden um den Sieg: Eine Hälfte sitzt am Pokertisch und setzt Chips auf Aufgaben, die die andere Hälfte erfüllen muss. Wer am besten performt, gewinnt nicht nur den Titel "Powerpaar", sondern auch 2.500 Euro. Heute sind folgende Paare dabei: Lisa (30) und Daniel (33), Silke (48) und Thomas (33) sowie Ariane (42) und Giuseppe (38).
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1