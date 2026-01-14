Miffy und Freunde
Folge 1: Musizieren mit Miffy
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy lernt Blockflöte spielen. Mit anderen zusammenspielen macht jedoch mehr Spaß, so dass sie ihre Freunde zum Mitspielen einlädt. Aggie bringt ihr Akkordeon und Poppy Pig seinen Kontrabass mit. Grunty spielt Klavier. Gemeinsam hört es sich wundervoll an.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0