Miffy und Freunde
Folge 11: Miffy findet die Tasse
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffy hilft ihrer Mutter beim Abwasch und zählt und sortiert dabei das Geschirr und räumt es an seinen Platz. Als sie merkt, dass eine Tasse fehlt, sucht sie überall danach, kann sie aber erst an einem ganz besonderen Platz finden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0