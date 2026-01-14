Miffy und Freunde
Folge 2: Miffys Regentag
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Es ist ein regnerischer Tag und Miffy langweilt sich ein bisschen. Sie versucht sich mit Geschirrspülen, putzen, Bilder malen, lesen und Musikhören zu beschäftigen… Als der Regen sich in Schnee verwandelt, entdeckt Miffy mit ihren Freunden die wundervolle, weiße Schneewelt.
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0