Miffy und Freunde
Folge 6: Miffy und Aggies Teddybären
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Als Miffys beste Freundin Aggie bei ihr übernachtet, stellen sie zu ihrer Überraschung fest, dass sie die gleichen Teddys haben! Als Aggie nicht einschlafen kann, entdecken sie wie wichtig es ist, sicher zu sein, seinen eigenen Teddy im Arm zu halten!
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0