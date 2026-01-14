Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miffy lernt Tanzen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 14vom 14.01.2026
Folge 14: Miffy lernt Tanzen

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Tante Alice beschließt Miffy, Winnie, Melanie und Aggie Tanzstunden zu geben. Das ist sehr anstrengend, aber macht riesigen Spaß und Miffy fühlt sich richtig gut! Als sie Boris Bär besucht, entdeckt sie, dass Tanzen nicht nur Mädchen Spaß macht...

Studio 100 International
