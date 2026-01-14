Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Geschenk von Boris

Studio 100 International Staffel 1 Folge 4 vom 14.01.2026
Miffy besucht Boris in seiner Werkstatt. Er beginnt, ihr etwas aus seinen Holzbrettern zu bauen. Miffy versucht zu erraten, was Boris ihr basteln will. Am Ende des Nachmittags verlässt Miffy die Werkstatt in ihrem neuen, fantastischen Wagen und fährt nach Hause!

