Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 22vom 14.01.2026
6 Min.Folge vom 14.01.2026

Als Miffy Gruntys Drachen sieht, möchte sie auch gerne einen haben und fragt Boris Bär, ob er ihr beim Bau behilflich sein kann. Beim ersten Flugversuch verfängt sich der Drachen jedoch in einem Baum und sie beschließen ihn woanders fliegen zu lassen. Als die beiden tollen Drachen in der Luft fliegen, ist Miffy ziemlich stolz.

