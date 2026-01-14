Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miffy und Freunde

Miffy bekommt eine Postkarte

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 28vom 14.01.2026
Miffy bekommt eine Postkarte

Miffy bekommt eine PostkarteJetzt kostenlos streamen

Miffy und Freunde

Folge 28: Miffy bekommt eine Postkarte

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Jeden Tag wartet Miffy auf den Postboten und wünscht sich, dass etwas für sie dabei ist. Eines Tages bekommt sie eine Postkarte von ihrer Freundin Melanie. Miffy will ihr natürlich eine Postkarte zurückschicken, also malt sie ihr Haus und die Dinge, die gerade um sie herum sind. Miffy wirft ihre Karte in den Postkasten. Damit kann sie ihrer Freundin Melanie nah sein, obwohl sie so weit weg ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Miffy und Freunde
Studio 100 International
Miffy und Freunde

Miffy und Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen