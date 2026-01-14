Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miffy und Freunde

Miffy und das Karotten-Essen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 32vom 14.01.2026
Miffy und das Karotten-Essen

Folge 32: Miffy und das Karotten-Essen

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Eines Morgens haben die Häschen keine Karotten mehr. Miffy geht zu Poppy Pig, um welche zu holen, aber Poppy Pig hat soeben die letzte Karotte verputzt. Da kommt Tante Alice vorbei und lädt Miffy ein zu einer aufregenden Karotten-Party. Alle ihre Freunde sind eingeladen, wie auch Boris und Barbara Bär, die ebenfalls Karotten lieben.

Studio 100 International
